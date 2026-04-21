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Dupla é presa após roubo de carro, perseguição e troca de tiros com a polícia em Passo Fundo

Suspeitos foram detidos após roubar carro, fugir da polícia e realizar disparos contra a guarnição

Alessandra Hoppen

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