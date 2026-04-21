Dupla é presa após roubo de carro, perseguição e troca de tiros com a polícia em Passo Fundo

Dois homens armados roubaram um veículo Chevrolet Cobalt prata. 3º Batalhão de Polícia de Choque / Divulgação

Dois homens foram presos após um assalto seguido de perseguição e troca de tiros com a polícia, na noite da última segunda-feira (20), em Passo Fundo, no norte do Estado.

Segundo o 3º Batalhão de Polícia de Choque, a vítima do assalto foi abordada por dois homens armados, que roubaram um veículo Chevrolet Cobalt prata. Na sequência, a guarnição recebeu a informação de que o carro circulava em um loteamento próximo à Rua Epitácio Pessoa.

Ao se aproximarem do local, os policiais tentaram abordar o veículo, mas os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição. A dupla fugiu em alta velocidade.

Durante a perseguição, os suspeitos transitaram por várias ruas da cidade e desrespeitaram diversas sinalizações de trânsito. A fuga terminou quando o condutor parou o veículo e permitiu a abordagem.

Com os suspeitos, foi localizado um valor em dinheiro que foi roubado da vítima. Dentro do veículo, os policiais encontraram seis estojos de munição e duas máscaras do tipo balaclava. O material foi apreendido.