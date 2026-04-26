Desentendimento em unidade de saúde de Ijuí deixa dois idosos feridos; funcionários envolvidos são afastados

Um desentendimento dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ijuí, no noroeste do Estado, deixou dois idosos feridos na madrugada deste domingo (26).

Segundo a Brigada Militar, o conflito teria começado após reclamações sobre a demora no atendimento. A guarnição foi acionada e encontrou no local as duas vítimas com lesões.

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Os dois idosos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital de Caridade de Ijuí e, posteriormente, para registro da ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Funcionários da UPA também prestaram depoimento.

Em nota, a Prefeitura de Ijuí informou que os envolvidos, incluindo funcionários da empresa terceirizada responsável pela segurança, foram afastados das funções. O número de pessoas afastadas não foi informado.