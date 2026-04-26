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Desentendimento em unidade de saúde de Ijuí deixa dois idosos feridos; funcionários envolvidos são afastados

Brigada Militar foi acionada. Prefeitura deve abrir sindicância para apurar os fatos

Guilherme Canal

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