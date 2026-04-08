Corpo é encontrado às margens da BR-158 entre Cruz Alta e Pejuçara

Na tarde desta quarta-feira (8), o corpo de um homem foi encontrado às margens da BR-158, entre os municípios de Cruz Alta e Pejuçara, no noroeste do Estado.

Segundo informações preliminares da Brigada Militar, o cadáver estava no local há pelo menos um dia. A área está isolada e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi acionado para fazer a identificação da vítima.

Ainda de acordo com a Brigada Militar, não há registro de desaparecidos na região com características semelhantes às do homem.