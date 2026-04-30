Caminhoneiro de Passo Fundo sequestrado em São Paulo é localizado após ação da polícia

Vítima foi localizada em cativeiro e resgatada pela Polícia Civil de São Paulo. Polícia Civil / Divulgação

Um caminhoneiro de Passo Fundo sequestrado na cidade de Suzano, em São Paulo, foi resgatado na tarde de quarta-feira (29). Ele foi encontrado depois de uma ação integrada entre forças de segurança paulista e gaúcha.

De acordo com a Polícia Civil, familiares procuraram a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Passo Fundo informando o sequestro. A partir do registro, a equipe iniciou diligências e trocas de informações com a Divisão Antissequestro da Polícia Civil paulista.

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A vítima foi localizada em cativeiro e resgatada pela Polícia Civil de São Paulo. No mesmo momento, o caminhão levado pelos criminosos foi recuperado pela polícia paulista a cerca de 100 quilômetros do local onde o motorista estava sendo mantido.

A mobilização também contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal e de equipes da Polícia Militar e do policiamento rodoviário de São Paulo. As investigações seguem para identificar os autores do crime.