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Caminhoneiro de Passo Fundo sequestrado em São Paulo é localizado após ação da polícia

Polícia Civil localizou caminhoneiro em cativeiro após denúncia da família e ação conjunta com forças paulistas

Alessandra Hoppen

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