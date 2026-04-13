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Notícia

Brigada Militar faz cerco para capturar dupla que assaltou joalheria em Passo Fundo

Carro usado na fuga foi encontrado por volta de 10h30min, mas criminosos não foram localizados. Dupla assaltou loja no centro, nesta segunda (13)

Alessandra Hoppen

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