Brigada Militar faz cerco para capturar dupla que assaltou joalheria em Passo Fundo

A Brigada Militar faz buscas por dois suspeitos de assaltarem uma joalheria no centro de Passo Fundo, na manhã desta segunda-feira (13). O roubo ocorreu por volta de 9h20min, na Imagem Relojoaria e Ótica, localizada em frente à Praça Tamandaré.

Os criminosos entraram armados na loja e levaram bandejas de joias. Duas pessoas, proprietários da relojoaria, estavam no local, mas não ficaram feridos.

Na fuga, os assaltantes utilizaram uma motocicleta furtada, que foi encontrada abandonada próximo ao Banhado da Vergueiro. Conforme a BM, a dupla fugiu em um Fiat Uno vermelho, que foi encontrado por volta de 10h30min, no bairro Leonardo Ilha.