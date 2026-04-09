Brigada Militar apreende mais de 340 pacotes de cigarro após perseguição no noroeste do RS

Uma ação do 44º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados na tarde de quarta-feira (8), no interior de Três de Maio, na Região Noroeste. A investida ocorreu após uma perseguição que se estendeu por cerca de 15 quilômetros pela BR-472.
A equipe recebeu informações sobre um veículo VW Saveiro que estaria transportando produtos de origem estrangeira. Ao localizarem a picape na rodovia, os policiais tentaram realizar a abordagem utilizando luzes e sirene, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou a fuga.
Durante a perseguição, o motorista entrou na localidade de Linha Esquina Wunsch e abandonou o automóvel próximo de um balneário, fugindo em direção a uma área de mata.
No interior do veículo, foram encontrados 341 pacotes de cigarros das marcas Classic e Hudson, o que totaliza 3.410 maços da mercadoria ilegal.
O material foi encaminhado à sede da 3ª Companhia da PM em Três de Maio, onde ficou à disposição da Justiça Federal. O carro foi recolhido a um depósito credenciado e, apesar das buscas realizadas na região, o suspeito não foi localizado.