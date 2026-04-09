Brigada Militar apreende mais de 340 pacotes de cigarro após perseguição no noroeste do RS

Suspeito fugiu para área de mata. Brigada Militar / Divulgação

Uma ação do 44º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados na tarde de quarta-feira (8), no interior de Três de Maio, na Região Noroeste. A investida ocorreu após uma perseguição que se estendeu por cerca de 15 quilômetros pela BR-472.

A equipe recebeu informações sobre um veículo VW Saveiro que estaria transportando produtos de origem estrangeira. Ao localizarem a picape na rodovia, os policiais tentaram realizar a abordagem utilizando luzes e sirene, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou a fuga.

Durante a perseguição, o motorista entrou na localidade de Linha Esquina Wunsch e abandonou o automóvel próximo de um balneário, fugindo em direção a uma área de mata.

No interior do veículo, foram encontrados 341 pacotes de cigarros das marcas Classic e Hudson, o que totaliza 3.410 maços da mercadoria ilegal.