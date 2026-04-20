Briga de vizinhos termina em morte a facada em Tapera

Um homem morreu após se envolver em uma briga com vizinhos em Tapera, no norte do Estado. O caso aconteceu na noite de sábado (18), por volta das 21h30min, no bairro Elisa.

A vítima foi identificada como Marcelo Renner, 41 anos. Conforme informações repassadas pela Brigada Militar, ele teria sido atinfido por facada em uma briga entre vizinhos.

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Ainda segundo a BM, ao menos cinco pessoas se envolveram na discussão. Além de Renner, outra pessoa foi atingida por uma facada. O ferido foi e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Roque González de Tapera. O quadro é estável.