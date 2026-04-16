Bombeiros realizam buscas por idoso desaparecido em Fontoura Xavier

O Corpo de Bombeiros faz buscas por Rosalino Nunes, 66 anos, que desapareceu no interior de Fontoura Xavier, norte do RS, na comunidade de Coxilha Bonita.
Segundo as autoridades, o idoso, conhecido como Nino, possui deficiência auditiva e está desaparecido desde a tarde de segunda-feira (13). Duas equipes realizam buscas com o auxílio de cães farejadores.
A família registrou um boletim de ocorrência na quarta-feira (15), e informou que Rosalino foi em direção à residência de um vizinho, a quatro quilômetros de distância, onde foi visto pela última vez. O local é de área fechada.
O idoso usava uma camiseta vermelha, calça preta e chinelo no momento do desaparecimento. Qualquer informação pode ser repassada à Polícia Civil ou aos bombeiros.