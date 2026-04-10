Artefato semelhante a projétil de artilharia é encontrado em residência de Cruz Alta

Um artefato semelhante a um projétil de artilharia foi encontrado na tarde de quinta-feira (9) em uma residência no bairro Jardim Primavera 1, em Cruz Alta, no noroeste do Estado. O objeto estava no pátio do imóvel, na Rua Camilo de Moura, e foi localizado por moradores durante a limpeza do terreno.
Por precaução, a Brigada Militar isolou a área e casas próximas chegaram a ser evacuadas. A rua foi interditada durante a operação.
O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e fez a análise do material. A avaliação preliminar indicou que se trata de uma munição de aproximadamente 90 milímetros, do tipo treinamento. A coloração azul aponta que o artefato não contém carga explosiva.
Mesmo sem risco de explosão, as autoridades adotaram todos os protocolos de segurança. O Corpo de Bombeiros e o Samu também atuaram na ocorrência.
A orientação é para que, ao encontrar objetos suspeitos, a população não faça o manuseio e acione imediatamente os órgãos de segurança.