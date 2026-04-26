Após perseguição, casal de paraguaios é preso com mais de 100 quilos de maconha em Três Passos

Um casal de paraguaios foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste domingo (26), após uma perseguição na BR-468, em Três Passos, no noroeste do Estado. Com o casal, foram apreendidos mais de 100 quilos de maconha.
Durante fiscalização, os agentes deram ordem de parada ao motorista de um Fiat Pálio Adventure. O condutor fugiu e os policiais iniciaram uma perseguição que se estendeu por mais de 15 quilômetros.
Na fuga, o carro entrou em uma lavoura e a passageira saltou do veículo ainda em movimento, enquanto o motorista abandonou o automóvel e tentou escapar por uma área de mata. Ambos foram localizados e capturados pelos policiais.
Na vistoria do veículo, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha. O carro utilizava placas argentinas adulteradas e, conforme consulta, havia sido furtado em Cascavel (PR) neste ano.
O motorista, de 25 anos, e a passageira, de 21, foram presos em flagrante. Segundo a PRF, o homem já possuía antecedentes por tráfico de drogas. O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à polícia judiciária.