Após perseguição, casal de paraguaios é preso com mais de 100 quilos de maconha em Três Passos

Perseguição aconteceu na BR-468. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um casal de paraguaios foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste domingo (26), após uma perseguição na BR-468, em Três Passos, no noroeste do Estado. Com o casal, foram apreendidos mais de 100 quilos de maconha.

Durante fiscalização, os agentes deram ordem de parada ao motorista de um Fiat Pálio Adventure. O condutor fugiu e os policiais iniciaram uma perseguição que se estendeu por mais de 15 quilômetros.

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Na fuga, o carro entrou em uma lavoura e a passageira saltou do veículo ainda em movimento, enquanto o motorista abandonou o automóvel e tentou escapar por uma área de mata. Ambos foram localizados e capturados pelos policiais.

Na vistoria do veículo, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha. O carro utilizava placas argentinas adulteradas e, conforme consulta, havia sido furtado em Cascavel (PR) neste ano.