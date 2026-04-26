Segurança

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Notícia

Após perseguição, casal de paraguaios é preso com mais de 100 quilos de maconha em Três Passos

O carro utilizava placas argentinas adulteradas e, conforme consulta, havia sido furtado em Cascavel (PR) neste ano

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