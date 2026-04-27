Adolescente é baleado na cabeça durante tentativa de homicídio em Santo Ângelo

Brigada Militar / Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça durante uma tentativa de homicídio no domingo (26) em Santo Ângelo, na Região das Missões. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

De acordo com a Brigada Militar, a ocorrência foi atendida por volta das 21h, no bairro Boa Esperança, após relatos de disparos de arma de fogo em via pública. No local, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Regional das Missões.

Conforme a Polícia Civil, dois indivíduos teriam invadido a residência do adolescente e efetuado os disparos. A vítima morava no local com a companheira, que também é menor de idade.

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O jovem foi atingido por pelo menos três tiros, sendo um deles na cabeça, e permanece hospitalizado em estado grave.