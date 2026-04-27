Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Adolescente é baleado na cabeça durante tentativa de homicídio em Santo Ângelo

Jovem foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo dentro de casa e permanece internado em estado grave

Tatiana Tramontina

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