Adolescente é baleado na cabeça durante tentativa de homicídio em Santo Ângelo

Um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça durante uma tentativa de homicídio no domingo (26) em Santo Ângelo, na Região das Missões. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).
De acordo com a Brigada Militar, a ocorrência foi atendida por volta das 21h, no bairro Boa Esperança, após relatos de disparos de arma de fogo em via pública. No local, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Regional das Missões.
Conforme a Polícia Civil, dois indivíduos teriam invadido a residência do adolescente e efetuado os disparos. A vítima morava no local com a companheira, que também é menor de idade.
O jovem foi atingido por pelo menos três tiros, sendo um deles na cabeça, e permanece hospitalizado em estado grave.
Durante diligências relacionadas ao caso, a Brigada Militar apreendeu uma arma de fogo que pode ter sido utilizada no crime. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do crime.