Adolescente de Manaus é resgatada em Sarandi; mulher foi presa por suspeita de exploração sexual de menor

Fiscalização ocorreu em estabelecimentos às margens da BR-386 e BR-285. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Uma adolescente de 16 anos natural de Manaus (AM) foi resgatada de uma possível situação de exploração sexual em Sarandi, no norte do Estado. A ação ocorreu durante a Operação Domiduca, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os dias 17 e 19 de abril, em estabelecimentos às margens da BR-386 e BR-285.

Segundo a PRF, a jovem morava em Sarandi e seria explorada sexualmente. No local, os policiais encontraram outras mulheres atuando como garotas de programa. A adolescente afirmou ser maior de idade, mas não apresentou documentos. Após consultas no sistema, os policiais verificaram que ela tinha 16 anos.

A jovem relatou que trabalhava no local. Ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar e a responsável pelo estabelecimento foi presa em flagrante por suspeita de exploração sexual de menor.

Os policiais também cumpriram um mandado de prisão em boates na região de Ciríaco, município de 4,1 mil habitantes no norte do Estado. Uma mulher de 28 anos foi presa por ter um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ela foi encaminhada ao Presídio Regional de Passo Fundo.

A Operação Domiduca busca prevenir crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo a PRF, as ações são baseadas em mapeamentos e monitoramentos constantes de locais considerados de maior risco para o tipo de ocorrência.