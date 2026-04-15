Ação por maus-tratos a animais leva BM a resgatar moradores em risco no norte do Estado

Uma denúncia de maus-tratos contra animais levou a Brigada Militar a descobrir uma situação de vulnerabilidade social em uma residência de Erebango, no vorte do Estado. Na terça-feira (14), os policiais encontraram uma idosa doente, um homem com transtornos mentais e animais mantidos em cativeiro irregular.

A equipe, que contou com o apoio de servidores municipais da saúde e um médico veterinário, constatou que o imóvel estava em condições insalubres, com acúmulo de sujeira, dejetos e odor forte. O morador da residência foi encaminhado para atendimento médico especializado em saúde mental.

Durante a inspeção, os policiais localizaram a mãe do homem. A idosa foi levada para atendimento de saúde, onde recebeu o diagnóstico de pneumonia e precisou ser internada para tratamento e acolhimento.

No imóvel também foram encontrados gatos e quatro cães, além de animais silvestres mantidos sem autorização ambiental: seis gambás e um lagarto. De acordo com a Brigada Militar, os animais domésticos serão destinados à adoção responsável após avaliação veterinária. Já os animais silvestres passarão por perícia médica para verificar a possibilidade de reintrodução ao habitat natural.