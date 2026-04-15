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Ação por maus-tratos a animais leva BM a resgatar moradores em risco no norte do Estado

Imóvel em Erebango abrigava idosa com pneumonia, homem com transtornos mentais e animais domésticos e silvestres em condições insalubres

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