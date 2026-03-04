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Três acusados de homicídio e tortura em clínica de reabilitação no norte do RS seguem foragidos

Investigação começou após a morte de um interno em janeiro deste ano. Quatro pessoas já estão presas

Emerson Carniel

Alessandra Hoppen

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