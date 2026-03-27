Tiroteio entre grupos indígenas é registrado em Charrua 

Um tiroteio entre grupos indígenas mobilizou as forças de segurança em Charrua, norte do Estado, nesta sexta-feira (27). O confronto aconteceu por volta das 15h, no Centro da cidade. Segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido.

O ataque envolveu o grupo que ocupa desde o dia 18 de março o ginásio municipal, ao lado da Escola Carmelina Baseggio, e indígenas que permanecem na Reserva do Ligeiro. O grupo que ocupa o prédio público afirma que foi expulso da reserva e que deixou a área por receio de confrontos.

O prazo judicial para a desocupação voluntária da quadra termina neste sábado (28). A liminar prevê a reintegração de posse autorizada pela Justiça. Conforme informações da prefeitura de Charrua, os indígenas serão realocados em outra reserva da região.

Aulas suspensas e prédios fechados

Cerca de 180 alunos da Escola Municipal Carmelina Baseggio e da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Dentinho de Leite estão sem aulas. Por segurança, a prefeitura também suspendeu as atividades na Câmara de Vereadores e em uma secretaria municipal localizadas nas proximidades.

A administração municipal aguarda a mediação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para garantir o cumprimento da ordem judicial sem novos episódios de violência.

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A Brigada Militar monitora a área para evitar novos ataques até que se cumpra a reintegração de posse prevista.