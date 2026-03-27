Segurança

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Notícia

Tiroteio entre grupos indígenas é registrado em Charrua 

Confronto ocorreu nesta sexta-feira (27) entre ocupantes de ginásio e moradores da Reserva do Ligeiro. Indígenas devem deixar prédio público até sábado (28) 

Heloisa Gamero

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