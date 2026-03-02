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Suspeito de matar companheira a tiros em Roque Gonzales é solto

Homem estava no presídio de Cerro Largo, mas foi liberado após manifestação do Ministério Público. Polícia trabalha com duas linhas investigativas

Alessandra Hoppen

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