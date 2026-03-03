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Sete pessoas são denunciadas por homicídio e tortura em clínica de reabilitação no norte do RS

Investigação começou em janeiro, após a morte de um interno. Vítima foi espancada em um dos quartos da instituição 

Alessandra Hoppen

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