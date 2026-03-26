Segurança

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Notícia

Servidor é indiciado por facilitar entrada de celulares para menores infratores na Fase de Passo Fundo

Funcionário deve responder por corrupção passiva e facilitação da entrada de eletrônicos em estabelecimento prisional. Fundação diz que ele foi afastado das atividades

Heloisa Gamero

Repórter

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