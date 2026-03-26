Servidor é indiciado por facilitar entrada de celulares para menores infratores na Fase de Passo Fundo

A Polícia Civil indiciou um servidor da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) de Passo Fundo por facilitar a entrada de celulares na unidade, que recebe adolescentes infratores apreendidos.
O inquérito foi concluído na quarta-feira (25). De acordo com a delegada Carolina Goulart, o servidor deve responder por corrupção passiva e facilitação da entrada de aparelhos telefônicos em estabelecimento prisional.
A delegada não informou qual função o servidor exercia na instituição e não deu detalhes da motivação do crime.
Procurada pela reportagem, a Fase afirmou, em nota (leia abaixo na íntegra), que o investigado está afastado das atividades desde 26 de fevereiro, quando a entidade tomou conhecimento do caso. Disse, ainda, que seguirá adotando as medidas administrativas cabíveis.
A Fundação fica localizada no bairro Santa Maria e é responsável pela internação de mais de 30 jovens, entre 12 e 18 anos, que cumprem sentença por atos infracionais graves como homicídio, roubo violento e estupro.
Nota da Fase
“A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) informa que tomou conhecimento do indiciamento de um de seus servidores, sendo o caso devidamente remetido ao Poder Judiciário pelas autoridades competentes.
A instituição esclarece que o referido servidor encontra-se afastado de suas funções desde o dia 26 de fevereiro.
A Fase permanece à disposição das autoridades para colaborar com os esclarecimentos necessários e seguirá adotando as medidas administrativas cabíveis, sempre respeitando o devido processo legal e o direito à ampla defesa.”