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Quatro pessoas são presas transportando 52 celulares, computadores e receptadores de TV dentro de ônibus na BR-386

Durante fiscalização, policiais descobriram 20 smartphones um fundo falso em duas poltronas. Outros seis aparelhos estavam escondidos em um fundo falso de uma bolsa de mão. Coletivo fazia a linha Foz do Iguaçu-Porto Alegre 

Alessandra Hoppen

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