Quatro pessoas são presas transportando 52 celulares, computadores e receptadores de TV dentro de ônibus na BR-386

Policiais descobriram um fundo falso em duas poltronas de um ônibus. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Quatro pessoas foram presas na BR-386, em Soledade, transportando 52 celulares de origem estrangeira, computadores, receptores de sinal de televisão, processadores e memória de computador dentro de um ônibus. A ação ocorreu na terça-feira (3).

Durante fiscalização, policiais descobriram um fundo falso em duas poltronas de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Porto Alegre. Nas poltronas, foram localizados 20 celulares.

Outros seis celulares estavam escondidos em um fundo falso de uma bolsa de mão. Os demais produtos foram despachados em bagagens.

Os passageiros não apresentaram documentação fiscal que comprovasse a legalidade da importação ou a entrada regular dos produtos no território brasileiro.

Dos quatro passageiros, duas eram mulheres de 40 anos e naturais de Foz do Iguaçu. Os outros dois passageiros eram um homem de 48 anos, natural de Santo Antônio da Patrulha, e um de 30 anos e natural de Macapá.