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Polícia investiga suspeita de agressão a aluna em escola no noroeste do RS; professora é afastada

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que estudante de 10 anos recebeu tapa no rosto, segundo o delegado Roberto Audino

Heloisa Gamero

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