Polícia investiga suspeita de agressão a aluna em escola no noroeste do RS; professora é afastada

A Polícia Civil investiga uma suspeita de agressão de uma professora contra uma aluna de 10 anos em Vista Gaúcha, no noroeste do Estado. O caso teria acontecido dentro da sala de aula de uma escola municipal em 25 de fevereiro, e a profissional está afastada das atividades desde então.

Segundo o delegado responsável pela apuração, Roberto Audino, câmeras de segurança flagraram a agressão. A Polícia Civil recebeu as gravações na última segunda-feira (9).

— A imagem é de dentro de uma sala de aula e capta o momento em que a professora desfere um tapa no rosto da criança — disse à reportagem.

A família registrou o boletim de ocorrência por agressão no dia 27 de fevereiro. Um inquérito está em andamento para apurar os fatos e, de acordo com o delegado, a professora presta depoimento nesta quinta-feira (12).

Procurada, a prefeitura de Vista Gaúcha confirmou a abertura de um processo administrativo interno para ouvir a direção da escola, a professora e a família da aluna. Informou, ainda, que a profissional cumpre suspensão preventiva de 60 dias.