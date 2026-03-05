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Polícia investiga padre e funcionária de paróquia por desvio de dinheiro na Região Noroeste

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em paróquia. Ação é desdobramento de investigação iniciada em Três de Maio

Lavínia Fritzen

Repórter

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