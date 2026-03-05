Polícia investiga padre e funcionária de paróquia por desvio de dinheiro na Região Noroeste

Paróquia de Independência foi um dos alvos dos mandados. Lavínia Fritzen / Agência RBS

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na Paróquia de Independência, no noroeste do RS, alvo de investigação que apura suspeita de irregularidades financeiras.

A operação, realizada na quarta-feira (4), apura a atuação de um padre e de uma funcionária da igreja. A casa paroquial, onde o padre mora, também foi alvo de buscas.

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A ação é um desdobramento de denúncias sobre possível desvio de dinheiro na paróquia. Segundo a investigação, os recursos desviados teriam sido arrecadados pela própria comunidade católica.

Conforme o delegado João Vitório Barbato, as denúncias indicam que o padre e a funcionária podem ter utilizado parte do dinheiro para uso pessoal, o que pode configurar crime de furto.

— Tanto o padre como essa colaboradora não teriam recursos suficientes para a aquisição desses bens identificados, que são de valor alto. Então, em razão disso, há suspeita que haja desvio de dinheiro — explicou.

Durante a ação, a polícia recolheu documentos, computadores, pen drives e uma caminhonete que estaria no nome da colaboradora. O material vai passar por análise técnica.

O padre responsável pela paróquia do município estava fora da cidade, de férias, no momento da operação. Ele ainda deve ser ouvido pela polícia.

Desdobramento

O caso tem ligação com uma operação executada em Três de Maio, em 13 de fevereiro. A investigação apura suspeita de irregularidades na atuação de um padre da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ele está afastado das atividades.

A polícia também aponta para um suposto desvio de dinheiro na instituição. Conforme o delegado, os padres de Três de Maio e de Independência participavam juntos de acampamentos organizados pelas duas comunidades.