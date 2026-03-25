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Polícia indicia professora por violência contra aluna no noroeste do RS; câmeras registraram agressão

Imagens de dentro da sala de aula mostram momento em que professora dá tapa no rosto da criança. Defesa da mulher refuta as acusações

Heloisa Gamero

Repórter

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