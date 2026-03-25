Polícia indicia professora por violência contra aluna no noroeste do RS; câmeras registraram agressão

A Polícia Civil indiciou uma professora por agressão contra uma aluna de 10 anos em uma escola municipal de Vista Gaúcha, no noroeste do Estado. O inquérito foi concluído nesta quarta-feira (25) e será remetido ao Poder Judiciário até o fim da semana.

A reportagem teve acesso a imagens de câmeras de segurança (vídeo acima) da sala de aula, onde é possível ver o momento em que a professora dá um tapa no rosto da criança. A profissional foi indiciada por violência física e por submeter a criança a vexame ou constrangimento.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Roberto Audino, foram realizados interrogatórios com a professora e testemunhas. A mulher permaneceu em silêncio durante os questionamentos. A polícia não divulgou o nome da investigada.

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O caso aconteceu no dia 25 de fevereiro e a profissional está afastada das atividades desde então. A família da aluna registrou o boletim de ocorrência por agressão no dia 27 de fevereiro.

A prefeitura de Vista Gaúcha confirmou a abertura de um processo administrativo interno para ouvir a direção da escola, a professora e a família da criança. Nesta segunda-feira (30), a mãe da aluna será ouvida. Informou, ainda, que a profissional cumpre suspensão preventiva de 60 dias.

Procurada pela reportagem, a defesa da professora, representada pelos advogados Ricardo Luis Granich, e Marlon Aurélio Verdi, disse que "refuta a acusação de agressão" e que a investigada tem colaborado com o Poder Público para a elucidação do caso. Leia abaixo a nota na íntegra.

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Nota da defesa

“A defesa da professora acusada de ter agredido com um tapa aluna da rede pública municipal de Vista Gaúcha (RS), manifesta-se para esclarecer acerca do andamento dos procedimentos abertos para a apuração dos fatos que lhe são imputados, bem como declarar que a profissional vem colaborando com o Poder Público para a elucidação do caso.

Até o presente momento não há informações de que a professora tenha sido formalmente indiciada pelo Delegado de Polícia responsável pelas investigações, já tendo ela atendido seu chamado para prestar depoimento.

No que concerne ao procedimento administrativo aberto pelo município de Vista Gaúcha (RS) e que apura eventual irregularidade na conduta profissional da professora, pode-se dizer que este se encontra em fase probatória, sem data certa para a sua conclusão e que todos os atos estão sendo acompanhados pessoalmente pela sindicada e sua defesa constituída.