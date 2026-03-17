Polícia Civil investiga morte de criança de um ano em escola de Santo Cristo

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de um ano em uma escola municipal de Santo Cristo, na Região das Missões. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (16) e o menino foi identificado como Arthur Ertel Lenz.
De acordo com a polícia, uma das hipóteses investigadas é de engasgamento, mas a causa da morte só será confirmada após o resultado de exames.
Até o momento, não há confirmação de crime. Contudo, se a investigação apontar para negligência, o caso poderá ser considerado um homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura de Santo Cristo manifestou pesar e afirmou que está prestando apoio à família do menino e à comunidade escolar. Leia a seguir: