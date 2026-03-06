Segurança

Em Santo Expedito do Sul
Notícia

Polícia Civil investiga instalação de câmeras em banheiros de escola no norte do RS

Pai de estudante resgistrou um boletim de ocorrência. Coordenadoria de Educação diz não ter sido informada sobre os equipamentos

Eduarda Costa

Repórter

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