Polícia Civil investiga instalação de câmeras em banheiros de escola no norte do RS

A Polícia Civil investiga a instalação de câmeras de monitoramento dentro dos banheiros de uma escola estadual em Santo Expedito do Sul, município de 2,3 mil habitantes no norte do Estado.

O pai de uma estudante fez um boletim de ocorrência, em que relatou a presença das câmeras no interior dos banheiros dos alunos da Escola Estadual Genoveva Pelisser, tanto o feminino quanto o masculino. O caso foi registrado junto à Brigada Militar na última segunda-feira (2) e chegou na Polícia Civil nesta quinta (5).

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Conforme a delegada Tais Neetzow, à frente da investigação, um procedimento será instaurado para ouvir testemunhas e a direção da escola. O objetivo é apurar o funcionamento dos equipamentos e a justificativa da escola para a instalação.

Procurada pela reportagem, a 15ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) informou que não tinha conhecimento da instalação dos esquipamentos. A coordenadora Juliane Bonez disse que recomendou que à direção da escola retire as câmeras dos banheiros até esta sexta-feira (6).

A diretora da escola, Joselaine Toniello, informou que os aparelhos já foram removidos. Ela justificou que a instalação havia sido feita na parte social dos banheiros, para segurança.