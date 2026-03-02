Polícia Civil indicia por feminicídio mulher que matou companheira a facadas em Ijuí

Miriane, ao centro da foto, com o pai e a irmã gêmea. Olmiro Vieira / Arquivo pessoal

A Polícia Civil indiciou por feminicídio a mulher suspeita de ter matado a companheira a facadas em Ijuí, no noroeste do RS. Maria Fernanda Morais Quevedo, 29 anos, está presa na Penitenciária Modulada de Ijuí desde sexta-feira (27).

Segundo o delegado Amílcar Souza Neto, à frente da investigação, a mulher foi transferida ao presídio depois que recebeu alta do hospital em que estava internada. Ela teria tentado tirar a própria vida após o crime.

Leia Mais Entenda por que a polícia trata como feminicídio o caso de mulher morta pela companheira em Ijuí

Maria Fernanda precisou passar por cirurgia e ficou na unidade hospitalar sob custódia policial. Conforme o delegado, a mulher foi ouvida, mas optou por ficar em silêncio. O inquérito foi concluído pela polícia e remetido ao judiciário.

Relembre o caso

Miriane Lacerda Vieira, 24, foi morta a facadas dentro da casa onde morava, no bairro São Geraldo, em Ijuí. A principal suspeita é a companheira da vítima, Maria Fernanda Morais Quevedo, 29. O caso é tratado como feminicídio.

A autora do crime tentou tirar a própria vida depois do ataque e foi encaminhada ao Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI). Ela passou por cirurgia e está sob custódia da polícia.

Mariane vivia em Ijuí há cerca de meio ano, onde foi morar com a companheira. A jovem foi sepultada no Cemitério de Lagoão, no dia 24 de fevereiro.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra foi inaugurada em 2024. O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos