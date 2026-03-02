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Polícia Civil indicia por feminicídio mulher que matou companheira a facadas em Ijuí

Maria Fernanda Morais Quevedo, 29 anos, está presa na Penitenciária Modulada de Ijuí. Ao ser ouvida pela polícia, suspeita ficou em silêncio

Tamires Hanke

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