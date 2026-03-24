Polícia ambiental apura derrubada de árvores no Rally de Erechim

Fato ocorreu na madrugada de domingo. Patram / Divulgação

A Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) apura a derrubada de árvores na comunidade de Jaguaretê, interior de Erechim, no norte do RS. O fato ocorreu na madrugada de domingo (22).

Segundo a polícia, a ação teria o objetivo de atrapalhar o Rally que acontecia durante o fim de semana no município. Conforme o comandante do pelotão, Tiago Merlin Bernieri, o desmatamento não interrompeu a competição pois a organização realizava vistorias na área antes das largadas.

Segundo boletim de ocorrência, a ação colocou em risco a segurança dos participantes, equipes de apoio e moradores da região, além de causar danos ao meio ambiente.

Leia Mais MP denuncia quatro por lavagem de dinheiro em esquema que fraudou repasses à saúde no RS

Os responsáveis ainda não foram identificados. Eles podem responder por desmatamento e por outros crimes, uma vez que a ação gerou perigo aos presentes.

A 28ª edição do Erechim Rally Brasil começou na última quinta-feira (19) e reuniu competidores do Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina. Mais de 60 mil pessoas acompanharam o evento ao longo dos quatro dias.