Perseguição por 40 quilômetros termina em prisão por tráfico de drogas no norte do RS

Após uma perseguição por 40 quilômetros entre a BR-470 e a BR-285 no norte do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 37 anos por tráfico de drogas. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (4).
De acordo com a PRF, a perseguição terminou no município de Caseiros, com a apreensão de quase dois quilos de cocaína. O homem tentou descartar a droga durante a fuga.
O motorista do Volkswagen Up, com placas de Paranaguá (PR), ignorou uma ordem de parada dos policiais na BR-470. O carro só foi interceptado no trecho da BR-285.
Com o apoio da Brigada Militar de Lagoa Vermelha, os agentes da PRF refizeram o trajeto e localizaram dois pacotes contendo a cocaína, além de um aparelho celular quebrado.
O homem, natural do Paraná, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado pela PRF, com o veículo e os entorpecentes, para a polícia judiciária de Lagoa Vermelha.