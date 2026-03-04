Perseguição por 40 quilômetros termina em prisão por tráfico de drogas no norte do RS

Apreensão aconteceu na BR-285, no município de Caseiros. Polícia Rodoviária Federal / Reprodução

Após uma perseguição por 40 quilômetros entre a BR-470 e a BR-285 no norte do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 37 anos por tráfico de drogas. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (4).

De acordo com a PRF, a perseguição terminou no município de Caseiros, com a apreensão de quase dois quilos de cocaína. O homem tentou descartar a droga durante a fuga.

O motorista do Volkswagen Up, com placas de Paranaguá (PR), ignorou uma ordem de parada dos policiais na BR-470. O carro só foi interceptado no trecho da BR-285.

Com o apoio da Brigada Militar de Lagoa Vermelha, os agentes da PRF refizeram o trajeto e localizaram dois pacotes contendo a cocaína, além de um aparelho celular quebrado.