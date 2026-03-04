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Perseguição por 40 quilômetros termina em prisão por tráfico de drogas no norte do RS

Homem tentou fugir da PRF pela BR-470 e BR-285. Ele descartou quase dois quilos de cocaína durante o trajeto

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