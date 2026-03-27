Operação em Passo Fundo prende suspeitos de aplicar o golpe do bilhete; prejuízo ultrapassa R$ 100 mil

Uma ação conjunta entre as polícias civis de São Paulo e do Rio Grande do Sul prendeu dois suspeitos de envolvimento no golpe do bilhete em Passo Fundo, no norte do RS. A Operação Prêmio Fantasma foi deflagrada pela Delegacia de Mongaguá (SP) na quinta-feira (26).
O objetivo da operação foi desarticular um grupo especializados no crime de estelionato. Segundo as investigações, os criminosos teriam causado um prejuízo superior a R$ 100 mil à vítima de São Paulo.
Os agentes cumpriram dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão em Passo Fundo. Além das prisões efetuadas, a polícia confirmou a apreensão de um veículo durante as diligências.
Um dos presos foi encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo, permanecendo à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar e apurar o envolvimento de outros possíveis participantes no esquema criminoso.
Como acontece o golpe do bilhete premiado
Segundo a Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Luiz Gonzaga, os criminosos abordavam pessoas na rua e iniciavam a encenação do golpe. Para receber o suposto benefício, as vítimas são pressionadas a fazer transferências bancárias de grande monta.
Nesses crimes, o modus operandi segue um roteiro "ensaiado" pelos criminosos. O golpe foi noticiado pela primeira vez na imprensa na década de 1930, mas, segundo a polícia, ainda engana muita gente devido à encenação elaborada pelos golpistas. Saiba como funciona a seguir:
Fique atento para não cair em golpes
- Evite conversar com estranhos na rua e na frente de caixas eletrônicos
- Mantenha bem guardadas quantias em dinheiro e cartões de débito e crédito, bem como outros pertences pessoais
- Preste atenção, pois, em geral, mais de uma pessoa participa desse golpe
- Jamais forneça seus dados bancários, cartões e senhas para qualquer pessoa desconhecida;
- Fique atento aos telefonemas de pessoas estranhas, principalmente de outros Estados. Em geral, ocorre uma primeira conversa para ter informações da vítima para em seguida aplicar o golpe
- Se alguém realmente possuir um bilhete premiado, não irá dividir o prêmio com outra pessoa, ainda mais um desconhecido, por nenhum motivo. O ganhador também não irá vender esse prêmio em troca de dinheiro vivo, pois em algum momento o premiado obterá a quantia
- Caso seja mais uma vítima desse crime, não deixe de registrar a ocorrência na Polícia Civil.