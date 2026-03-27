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Operação em Passo Fundo prende suspeitos de aplicar o golpe do bilhete; prejuízo ultrapassa R$ 100 mil

Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão

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