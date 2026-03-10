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Operação contra fraude de R$ 20 milhões em editais de pesquisa cumpre mandados no RS e em SC

Grupo é acusado de manipular seleção da Fapesc, criar endereços falsos e exigir repasses de bolsistas aprovados. Ação aconteceu em Passo Fundo, Santa Maria e Taquari

Heloisa Gamero

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