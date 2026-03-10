Operação contra fraude de R$ 20 milhões em editais de pesquisa cumpre mandados no RS e em SC

Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a Operação PHD, que investiga um desvio de R$ 20 milhões em editais de pesquisa científica. Além de cidades catarinenses, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Passo Fundo, Santa Maria e Taquari, no Rio Grande do Sul.

A investigação aponta que um grupo formado por pesquisadores, empresários e um servidor público fraudou dois editais da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) em 2024. Ao todo, 14 mandados foram cumpridos em Florianópolis, São José e nas cidades gaúchas.

A Fapesc reportou as irregularidades à polícia e exonerou o servidor envolvido. Durante as buscas, os policiais apreenderam documentos, computadores e dispositivos eletrônicos.

Em Passo Fundo, no norte do Estado, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em residências de envolvidos no esquema. A Polícia Civil do RS fez o recolhimento de materiais que consolidem as provas de crimes como corrupção, estelionato contra a administração pública, falsidade ideológica e associação criminosa.

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Como o esquema funcionava

Segundo a Delegacia de Combate à Corrupção de SC (DECOR/DEIC), o grupo direcionava a seleção de bolsistas para beneficiar familiares e amigos de um servidor que atuava no comitê de avaliação.

Em troca da aprovação dos projetos, os pesquisadores selecionados eram obrigados a repassar parte do valor mensal da bolsa para os mentores do esquema. A polícia também descobriu que o grupo utilizava declarações de residência falsas.