Operação contra fraude de R$ 20 milhões em editais de pesquisa cumpre mandados no RS e em SC

Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a Operação PHD, que investiga um desvio de R$ 20 milhões em editais de pesquisa científica. Além de cidades catarinenses, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Passo Fundo, Santa Maria e Taquari, no Rio Grande do Sul.
A investigação aponta que um grupo formado por pesquisadores, empresários e um servidor público fraudou dois editais da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) em 2024. Ao todo, 14 mandados foram cumpridos em Florianópolis, São José e nas cidades gaúchas.
A Fapesc reportou as irregularidades à polícia e exonerou o servidor envolvido. Durante as buscas, os policiais apreenderam documentos, computadores e dispositivos eletrônicos.
Em Passo Fundo, no norte do Estado, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em residências de envolvidos no esquema. A Polícia Civil do RS fez o recolhimento de materiais que consolidem as provas de crimes como corrupção, estelionato contra a administração pública, falsidade ideológica e associação criminosa.
Como o esquema funcionava
Segundo a Delegacia de Combate à Corrupção de SC (DECOR/DEIC), o grupo direcionava a seleção de bolsistas para beneficiar familiares e amigos de um servidor que atuava no comitê de avaliação.
Em troca da aprovação dos projetos, os pesquisadores selecionados eram obrigados a repassar parte do valor mensal da bolsa para os mentores do esquema. A polícia também descobriu que o grupo utilizava declarações de residência falsas.
Conforme a delegada responsável pelo caso, Patrícia Fronza, como os editais exigiam que os pesquisadores morassem em Santa Catarina, os investigados criavam endereços fictícios para beneficiar pessoas que residiam em cidades gaúchas, como Passo Fundo.