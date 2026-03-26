Segurança

Entregue em 2026
Notícia

Obra da Cadeia Pública de Passo Fundo está em 62% e deve ser entregue no segundo semestre

Todas as celas já foram concluídas e trabalhos avançam para a parte hidráulica e elétrica. Unidade terá capacidade para 800 apenados

Eduarda Costa

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