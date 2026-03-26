Obra da Cadeia Pública de Passo Fundo está em 62% e deve ser entregue no segundo semestre

Obras ocorrem às margens da BR-285 Aline Scuro / Secretaria Estadual de Obras Públicas

A obra da nova Cadeia Pública de Passo Fundo, no norte do RS, está em 62,5% do cronograma planejado pelo governo do Estado. A construção, às margens da BR-285, iniciou em junho de 2025 e terá capacidade para 800 detentos.

Dos quatro módulos em construção, as 53 celas já foram concluídas. Agora, os trabalhos avançam para a parte hidráulica e elétrica. A entrega está prevista para o início do segundo semestre de 2026.

Conforme o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, em torno de 200 servidores já estão em fase final de formação para trabalharem no local:

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— Vamos formar os servidores em maio, que atuarão tanto na cadeia de Passo Fundo, quanto na de São Borja. São em torno de 200 servidores, entre policiais penais, técnicos e agentes.

Cerca de 140 trabalhadores atuam na construção. Em fevereiro, um grupo buscou a Polícia Civil para denunciar a empresa responsável pelas contratações por más condições de trabalho e moradia. Conforme o Estado, a questão já foi resolvida e os trabalhos normalizados.

Presídio atual segue superlotado

A demanda por uma nova cadeia pública vem pelo menos desde 2004, quando ocorreu a primeira interdição do Presídio Regional de Passo Fundo. Para Pozzobom, o novo espaço oferecerá uma estrutura mais adequada para ressocialização dos detentos:

— Queremos resolver o problema de vagas na região, e fazemos um trabalho forte. O resultado será a cadeia feita com trabalho para que o preso não volte para cadeia quando cumprir sua pena. Que ele seja de fato ressocializado.

O Presídio Regional de Passo Fundo está interditado desde dezembro de 2023 devido à superlotação. A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo informou que a unidade tem um teto autorizado pela Justiça para 706 vagas, mas abrigava 813 presos até a última segunda-feira (23).

O projeto da nova cadeia

Celas foram projetadas para abrigar uma, duas ou oito pessoas Francieli Alonso / Grupo RBS

Com 18,6 mil metros quadrados de área construída, a nova Cadeia Pública de Passo Fundo terá capacidade para receber 800 detentos, com estrutura dividida em quatro módulos de vivência.

Os módulos A e B oferecerão 189 vagas cada, distribuídas em 25 celas. Já os módulos C e D terão 192 vagas cada, em 28 celas. O módulo de triagem contará com outras 38 vagas. As celas foram projetadas para abrigar uma, duas ou oito pessoas, conforme a necessidade.

A estrutura inclui setores administrativo e técnico, áreas de revista, ensino e saúde, pavilhão de trabalho e reciclagem, cozinha dos servidores e panificação, cozinha geral, canil, alojamento para servidores com academia e área de descompressão. O projeto ainda prevê hortas internas para abastecimento e uma estação própria de tratamento de esgoto.

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