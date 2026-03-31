Segurança

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Notícia

Mulher é presa suspeita de enforcar companheiro e simular suicídio em Soledade

Ao chegar no local, os policiais perceberam que a cena não era compatível com a versão de suicídio

Alessandra Hoppen

Repórter

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