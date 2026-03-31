Mulher é presa suspeita de enforcar companheiro e simular suicídio em Soledade

BM foi acionada pela mulher que afirmava que o homem havia cometido suicídio. Google Street View / Reprodução

Uma mulher foi presa suspeita de matar o companheiro por enforcamento em uma casa em Soledade, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (31).

Segundo a Brigada Militar, a corporação foi acionada pela mulher que afirmava que o homem havia cometido suicídio. Ao chegar no local, os policiais perceberam que a cena não era compatível com a versão de suicídio. Diante da situação, a mulher foi ouvida e confessou a morte do companheiro.

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Conforme a BM, a suspeita relatou que o casal havia ingerido bebida alcoólica ao longo do dia e, por volta das 2h30min, o homem teria segurado ela pelo pescoço. A mulher disse que tentou se defender e utilizou uma corda para enforcar o homem pelas costas, o que ocasionou o óbito.