Mulher é feita refém durante assalto e tem carro roubado em Panambi

Uma mulher foi feita refém durante um assalto na noite de quinta-feira (26) em Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul. O crime foi por volta das 21h, quando a vítima chegava ao apartamento dela na Rua Johan Muller, no centro da cidade.

De acordo com a Brigada Militar, dois homens armados abordaram a mulher no momento em que ela estacionava o veículo. Sob ameaça, a vítima foi obrigada a abrir o carro e acabou sendo levada pelos suspeitos.

Os criminosos fugiram em direção ao trevo de Panambi, no sentido Santa Bárbara do Sul. Já na BR-285, a cerca de três quilômetros do trevo, a mulher foi abandonada em uma estrada de chão próxima da rodovia.

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Antes de fugir, os suspeitos ainda ameaçaram a vítima, afirmando que ela seria morta caso acionasse a polícia. Um caminhoneiro que passava pelo local prestou socorro e acionou a Brigada Militar.