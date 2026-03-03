Mulher é esfaqueada dentro de casa em Tapejara; suspeito é ex-companheiro

Uma mulher de 35 anos foi esfaqueada dentro de casa no bairro São Paulo, em Tapejara, no norte do RS. O suspeito é o ex-companheiro, que teria desferido quatro golpes de faca na vítima.

O caso ocorreu por volta das 20h30min de segunda-feira (2). A mulher foi socorrida ao Hospital Santo Antônio (HSA), mas já recebeu alta.

Segundo a delegada Taís Neetzow, o casal havia terminado o relacionamento recentemente, e por esse motivo a mulher saiu de casa.

O suspeito praticou o crime quando a vítima retornou à residência, onde os dois conversariam. Conforme a delegada, a mulher foi ameaçada de morte pelo ex antes da agressão.

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Apesar do ataque, o caso é investigado como lesão corporal qualificada, e não como tentativa de feminicídio. Durante a madrugada desta terça-feira (3), a vítima solicitou medida protetiva.

Segundo a Polícia Civil, o homem fugiu do local e até o momento não foi localizado. Testemunhas devem ser ouvidas ao longo da semana.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra foi inaugurada em 2024. O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos