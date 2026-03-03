Mulher é esfaqueada dentro de casa em Tapejara; suspeito é ex-companheiro

Uma mulher de 35 anos foi esfaqueada dentro de casa no bairro São Paulo, em Tapejara, no norte do RS. O suspeito é o ex-companheiro, que teria desferido quatro golpes de faca na vítima.
O caso ocorreu por volta das 20h30min de segunda-feira (2). A mulher foi socorrida ao Hospital Santo Antônio (HSA), mas já recebeu alta.
Segundo a delegada Taís Neetzow, o casal havia terminado o relacionamento recentemente, e por esse motivo a mulher saiu de casa.
O suspeito praticou o crime quando a vítima retornou à residência, onde os dois conversariam. Conforme a delegada, a mulher foi ameaçada de morte pelo ex antes da agressão.
Apesar do ataque, o caso é investigado como lesão corporal qualificada, e não como tentativa de feminicídio. Durante a madrugada desta terça-feira (3), a vítima solicitou medida protetiva.
Segundo a Polícia Civil, o homem fugiu do local e até o momento não foi localizado. Testemunhas devem ser ouvidas ao longo da semana.
Violência contra a mulher
Como pedir ajuda
Brigada Militar – 190
- Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.
Polícia Civil
- Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.
- Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).
- A outra foi inaugurada em 2024. O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.
- As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.
Delegacia Online
- É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.
Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180
- Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.
Ministério Público
- O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.
- Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.
Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556
- A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).
Disque 100 - Direitos Humanos
- Serviço gratuito e confidencial do Governo Federal, disponível 24 horas por dia, para proteção e denúncias de violações de direitos humanos