MP denuncia quatro por lavagem de dinheiro em esquema que fraudou repasses à saúde no RS

Ainda em fevereiro, um empresário foi preso preventivamente em Erechim. MPRS / Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou quatro pessoas por lavagem de dinheiro em uma operação que apura fraude no repasse de verbas públicas da saúde para prefeituras gaúchas. O nome dos investigados não foi divulgado.

Deflagrada em fevereiro, a operação identificou um esquema para burlar a decisão judicial que proibia a atuação de uma empresa na área da saúde pública. Os investigados criaram uma nova empresa para manter contratos em municípios das regiões Norte e Noroeste, como Três Palmeiras, Campinas do Sul, Faxinalzinho, Eugênio de Castro, Ronda Alta e Vitória das Missões.

Conforme a denúncia, apresentada na sexta-feira (20), os investigados teriam ocultado valores obtidos em crimes contra a administração pública. Em três meses, mais de R$ 107 mil teriam sido movimentados para disfarçar a origem do dinheiro. A fraude envolveu recursos do programa Rede Bem Cuidar.

Ainda em fevereiro, um empresário foi preso preventivamente em Erechim, no norte do Estado. Na mesma ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão também em Erval Grande, quando celulares e documentos foram apreendidos.

A Operação Descuidado II é um desdobramento da primeira fase da investigação, realizada em junho de 2025, quando foram identificados indícios de irregularidades semelhantes em outros municípios gaúchos como Bom Princípio, Morro Reuter e Balneário Pinhal.

Conforme o MP, as prefeituras não são investigadas neste momento. O foco está na empresa e nos empresários suspeitos.