Segurança

Operação Gollum II
Notícia

MP bloqueia R$ 12 milhões de investigados em nova fase de operação que apura fraudes em home care

Operação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Passo Fundo e outras três cidades. Agentes apreenderam documentos e celulares

Alessandra Hoppen

Repórter

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