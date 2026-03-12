Menina de seis anos morre durante incêndio em residência no noroeste do RS

Menina estava sozinha em casa quando as chamas começaram. Polícia Civil / Divulgação

Uma criança de seis anos morreu em um incêndio na madrugada desta quinta-feira (12) em Chiapetta, no noroeste do RS. A vítima foi identificada como Claudia Kauani Basso Pommer.

A casa onde a menina morava foi totalmente consumida pelo fogo. De acordo com o delegado Bruno Chaves de Lima, o pai tentou resgatar a filha, mas não conseguiu. O homem de 41 anos ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico.

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Claudia estava sozinha em casa quando as chamas começaram. A Polícia Civil investiga se houve desassistência à criança.

— O pai alega ter saído brevemente para comprar um lanche e quando voltou viu a casa pegando fogo. Não há indícios de que tenha sido intencional, mas apuramos se ele esteve fora de casa por mais tempo do que disse. Ele ficou extremamente abalado — explicou o delegado.

Os pais de Claudia eram separados e o homem estava com a guarda da menina.

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O incêndio foi atendido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Chiapetta e os Bombeiros Militares de Ijuí trabalharam no rescaldo. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) vai determinar em perícia como o fogo começou e em que qual local da casa.

A Prefeitura de Chiapetta emitiu uma nota de pesar nas redes sociais pela morte da menina, que era aluna da rede municipal de ensino. As aulas foram suspensas nesta quinta-feira (12).

Nota da prefeitura de Chiapetta