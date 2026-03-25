Mais de 600 quilos de alimentos impróprios para consumo são apreendidos em supermercados no norte do RS

Uma operação de fiscalização apreendeu aproximadamente 600 quilos de alimentos impróprios para o consumo em Floriano Peixoto, no norte do Estado. A ação ocorreu na terça-feira (24), em três supermercados da cidade.

Durante a ação, agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos identificaram diversas irregularidades. Entre os principais problemas encontrados estavam produtos sem indicação de procedência, itens com prazo de validade vencido e alimentos armazenados fora da temperatura adequada.

Entre os produtos apreendidos estão carnes, embutidos, torresmo, banha suína, margarina, amendoim e cerveja. Também foram recolhidas unidades de álcool cuja comercialização em mercados é proibida. Os produtos foram inutilizados no local.

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Participaram da operação promotores de Justiça, além de servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.