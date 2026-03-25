Segurança

Floriano Peixoto
Notícia

Mais de 600 quilos de alimentos impróprios para consumo são apreendidos em supermercados no norte do RS

Força-Tarefa encontrou produtos sem indicação de procedência, com prazo de validade vencido e armazenados fora da temperatura adequada

Alessandra Hoppen

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