Mais de 30 adolescentes estão na Fase de Passo Fundo; internação é sentença para crimes graves

O Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo (CASE) é um dos destinos de adolescentes do sexo masculino que cometem atos infracionais graves. Atualmente, 35 jovens estão recolhidos na unidade, que compõem a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase).
Do total, 27 internos cumprem regime de internação sem permissão para atividades externas. Quando é apreendido pela polícia, o jovem entre 12 e 18 anos pode ser liberado após registro ou internado — o rumo vai depender da gravidade do ato.
No caso das infrações graves ou gravíssimas, como roubo violento, homicídio, estupro ou reincidência de tráfico de drogas, é necessária a internação socioeducativa no Case, por tempo máximo de três anos.
É em uma das unidades da Fase que está recolhido, desde agosto de 2025, o adolescente autor do ataque a uma escola no município de Estação. Um mês antes, o jovem de 16 anos invadiu a instituição, matou um aluno a facadas e feriu duas crianças e uma professora. A justiça determinou a internação por atos infracionais análogos ao crime de homicídio e de tentativas de homicídio.
Quando a infração não é considerada grave, a Polícia Civil efetua um termo circunstanciado e, em seguida, libera o adolescente para os responsáveis ou para o Conselho Tutelar. Caso seja necessária uma investigação, é instaurado um procedimento policial para se apurar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato.
O inquérito tramita na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e, em caso de oitiva do menor, a Justiça agenda um depoimento especial, com a presença de psicólogo ou assistente social.
População atual
O Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo (CASE), localizado no bairro Santa Maria, é onde os meninos apreendidos são internados. O local recebe atualmente 35 adolescentes:
- 27 no regime sem permissão para atividades externas, ou seja, completamente restritos de liberdade
- quatro internados com autorização para ir para casa nos fins de semana
- três em internação provisória, sem sentença definida
- uma internação-sanção, quando o menor descumpre uma medida mais branda.
No caso de meninas infratoras apreendidas, elas são são direcionadas para o Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (Casef), em Porto Alegre.
Vagas limitadas
De acordo com o delegado da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Passo Fundo, Daniel Borges dos Santos, os casos de internação são a minoria.
Uma série de outras medidas socioeducativas podem ser determinadas pela Justiça ao fim do trâmite legal do processo, como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida ou inserção em regime de semiliberdade (internação parcial).
— Pela capacidade do sistema socioeducativo, com poucas vagas, ou pelas estritas previsões legais que permitem a internação, o sistema tende a rotacionar muito mais no boletim circunstanciado de ocorrência, que é aquele quando o menor é liberado para os pais — explica o delegado.
O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é que as sentenças tenham caráter educativo e protetivo, em vez de punitivo. Para Santos, no entanto, há casos que facilitam a reincidência do adolescente na prática infracional:
— Essas situações são complicadas do ponto de vista prático, porque muitas vezes o adolescente é colocado na rua e volta logo em seguida a praticar atos infracionais. Nesse sentido, as facções da região dão preferência a comercializar drogas através de adolescentes, por exemplo, justamente por saber que serão colocados em liberdade.
Trâmite do processo
Quando um adolescente infrator é apreendido, pela Brigada Militar ou Polícia Civil, o processo funciona da seguinte forma:
- A Polícia Civil faz o auto de apreensão do adolescente infrator quando ele chega na delegacia
- Em seguida, o delegado responsável verifica se ele se encaixa nos requisitos previstos em lei para a internação
- Comprovados os requisitos, o Ministério Público (MP) realiza uma audiência de apresentação, em que ouve adolescente infrator
- Após, o juiz responsável pelo caso analisa a representação da autoridade policial e a opinião do MP, para decidir sobre o recolhimento
- Se a Justiça decide pela internação, verifica-se em quais centros socioeducativos do RS há vagas
- Por fim, o adolescente é conduzido para a unidade especializada.
Nos casos em que a internação é determinada, o tempo máximo de recolhimento é de três anos. A liberação se torna compulsória quando o jovem completa 21 anos. A lei prevê que a privação de liberdade seja revisada pelo juiz a cada seis meses.
Para a advogada da Fundação, Jaqueline Caovilla, o papel da internação é conciliar a privação de liberdade e o caráter pedagógico e ressocializador.
— A gente entende que as unidades desempenham um papel crucial na execução das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes, principalmente nos casos de internação, porque dizem respeito a delitos graves — afirma.
Quando deixam o centro, a maioria dos jovens retorna para a convivência em sociedade com a mesma identidade, a não ser nos casos em que são incluídos em programas de proteção. Seja como for, todos os jovens deixam o Case sem antecedentes.