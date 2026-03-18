Mais de 30 adolescentes estão na Fase de Passo Fundo; internação é sentença para crimes graves

Adolescentes ficam em quartos individuais durante internação no Case. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo (CASE) é um dos destinos de adolescentes do sexo masculino que cometem atos infracionais graves. Atualmente, 35 jovens estão recolhidos na unidade, que compõem a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase).

Do total, 27 internos cumprem regime de internação sem permissão para atividades externas. Quando é apreendido pela polícia, o jovem entre 12 e 18 anos pode ser liberado após registro ou internado — o rumo vai depender da gravidade do ato.

No caso das infrações graves ou gravíssimas, como roubo violento, homicídio, estupro ou reincidência de tráfico de drogas, é necessária a internação socioeducativa no Case, por tempo máximo de três anos.

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É em uma das unidades da Fase que está recolhido, desde agosto de 2025, o adolescente autor do ataque a uma escola no município de Estação. Um mês antes, o jovem de 16 anos invadiu a instituição, matou um aluno a facadas e feriu duas crianças e uma professora. A justiça determinou a internação por atos infracionais análogos ao crime de homicídio e de tentativas de homicídio.

Quando a infração não é considerada grave, a Polícia Civil efetua um termo circunstanciado e, em seguida, libera o adolescente para os responsáveis ou para o Conselho Tutelar. Caso seja necessária uma investigação, é instaurado um procedimento policial para se apurar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato.

O inquérito tramita na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e, em caso de oitiva do menor, a Justiça agenda um depoimento especial, com a presença de psicólogo ou assistente social.

População atual

Jovens infratores recebem auxílio psicológico e educacional durante a internação. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo (CASE), localizado no bairro Santa Maria, é onde os meninos apreendidos são internados. O local recebe atualmente 35 adolescentes:

27 no regime sem permissão para atividades externas , ou seja, completamente restritos de liberdade

, ou seja, completamente restritos de liberdade quatro internados com autorização para ir para casa nos fins de semana

nos fins de semana três em internação provisória , sem sentença definida

, sem sentença definida uma internação-sanção, quando o menor descumpre uma medida mais branda.

No caso de meninas infratoras apreendidas, elas são são direcionadas para o Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (Casef), em Porto Alegre.

Vagas limitadas

De acordo com o delegado da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Passo Fundo, Daniel Borges dos Santos, os casos de internação são a minoria.

Uma série de outras medidas socioeducativas podem ser determinadas pela Justiça ao fim do trâmite legal do processo, como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida ou inserção em regime de semiliberdade (internação parcial).

Meninas infratoras são enviadas para o Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino, em Porto Alegre. Rebecca Mistura / Agencia RBS

— Pela capacidade do sistema socioeducativo, com poucas vagas, ou pelas estritas previsões legais que permitem a internação, o sistema tende a rotacionar muito mais no boletim circunstanciado de ocorrência, que é aquele quando o menor é liberado para os pais — explica o delegado.

O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é que as sentenças tenham caráter educativo e protetivo, em vez de punitivo. Para Santos, no entanto, há casos que facilitam a reincidência do adolescente na prática infracional:

— Essas situações são complicadas do ponto de vista prático, porque muitas vezes o adolescente é colocado na rua e volta logo em seguida a praticar atos infracionais. Nesse sentido, as facções da região dão preferência a comercializar drogas através de adolescentes, por exemplo, justamente por saber que serão colocados em liberdade.

Trâmite do processo

35 jovens estão internados no Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Quando um adolescente infrator é apreendido, pela Brigada Militar ou Polícia Civil, o processo funciona da seguinte forma:

A Polícia Civil faz o auto de apreensão do adolescente infrator quando ele chega na delegacia Em seguida, o delegado responsável verifica se ele se encaixa nos requisitos previstos em lei para a internação Comprovados os requisitos, o Ministério Público (MP) realiza uma audiência de apresentação, em que ouve adolescente infrator Após, o juiz responsável pelo caso analisa a representação da autoridade policial e a opinião do MP, para decidir sobre o recolhimento Se a Justiça decide pela internação, verifica-se em quais centros socioeducativos do RS há vagas Por fim, o adolescente é conduzido para a unidade especializada.

Nos casos em que a internação é determinada, o tempo máximo de recolhimento é de três anos. A liberação se torna compulsória quando o jovem completa 21 anos. A lei prevê que a privação de liberdade seja revisada pelo juiz a cada seis meses.

Para a advogada da Fundação, Jaqueline Caovilla, o papel da internação é conciliar a privação de liberdade e o caráter pedagógico e ressocializador.

— A gente entende que as unidades desempenham um papel crucial na execução das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes, principalmente nos casos de internação, porque dizem respeito a delitos graves — afirma.