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Mais de 30 adolescentes estão na Fase de Passo Fundo; internação é sentença para crimes graves

Maioria dos recolhidos na Fundação de Atendimento Socioeducativo não tem permissão para atividades externas. Unidade recebe jovens de 12 a 18 anos

Heloisa Gamero

Repórter

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