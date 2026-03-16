Segurança

Panambi e Porto Mauá
Notícia

Mais de 260 quilos de maconha são apreendidos em ações no Noroeste

Apreensões ocorreram em operações distintas nas cidades de Panambi e Porto Mauá. Em um dos casos, um homem foi preso

Alessandra Hoppen

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