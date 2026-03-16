Mais de 260 quilos de maconha são apreendidos em ações no Noroeste

Mais de cem quilos de maconha foram apreendidos em Panambi. Brigada Militar / Divulgação

Duas grandes apreensões de maconha foram registradas no domingo (15) na região noroeste do Estado. Somadas, as ações resultaram na apreensão de 265 quilos da droga em operações realizadas em Panambi e Porto Mauá.

Em Panambi, um homem foi preso por tráfico de drogas após perseguição policial. A ação foi realizada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) após informações sobre um Renault Logan que estaria se deslocando com atitude suspeita em direção ao município.

Com base nas informações, equipes localizaram o veículo e passaram a acompanhá-lo. Durante a abordagem, os policiais encontraram 212 tijolos de maconha dentro do veículo, totalizando aproximadamente 105 quilos da droga. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e o veículo foi apreendido.

Maconha estava escondida em uma área de mata em Porto Mauá. Brigada Militar / Divulgação

Em Porto Mauá, a Brigada Militar encontrou 160 quilos de maconha escondida em uma área de mata no Balneário Zoia. O entorpecente estava coberto por pedaços de madeira. Foram localizados 16 fardos de maconha, contendo cerca de 300 tabletes.

A apreensão foi feita após ações de inteligência e troca de informações com a Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Santa Rosa. Nenhum suspeito foi localizado.