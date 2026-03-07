Líder de Terra Indígena de Erebango é morto a tiros durante novo confronto

Ocorrência segue em atendimento na terra indígena. Lucas Ximell / QQ Deu Notícias

A Terra Indígena de Ventarra, localizada no município de Erebango, no norte do RS, foi palco de mais um conflito entre grupos rivais na madrugada deste sábado (7).

Durante confronto armado, o líder de um dos grupos, que se opõe a atual cacica da reserva, foi morto a tiros. Segundo a Brigada Militar, trata-se de Sidnei da Silva. Durante o ataque, também houve registro de casas incendiadas.

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Sidnei é a terceira vítima do conflito, que se arrasta há pelo menos seis meses na reserva. Além da Brigada Militar, estão no local a Polícia Federal, o 3° Batalhão de Choque (BPChoque) e a Força Nacional. A ocorrência segue em atendimento.

Escalada de violência

Com 772 hectares, a terra indígena de Ventarra, em Erebango, vive uma onda de conflitos motivados por uma disputa pelo cacicado do território. Dois grupos rivais brigam pela liderança, que atualmente pertence à cacica Toguila Braga.

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Em dezembro, o Ministério da Justiça autorizou a entrada da Força Nacional na terra indígena. Conforme a portaria, o órgão deve apoiar a Polícia Federal nas "atividades e serviços essenciais à preservação da ordem pública".

A permanência prevista era de 90 dias, prazo que se encerraria na próxima segunda-feira (9). O local é formado majoritariamente por indígenas da etnia caingangue.