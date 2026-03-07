Segurança

Norte do RS
Notícia

Líder de Terra Indígena de Erebango é morto a tiros durante novo confronto

Sidnei da Silva liderava grupo que se opõe ao comando da atual cacica. Durante o ataque, casas foram incendiadas e forças de segurança estão no local

Rebecca Mistura

Repórter

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