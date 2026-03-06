Justiça torna réus sete acusados de tortura e morte de interno em clínica no norte do RS

Na época da investigação, 31 pacientes estavam internados no local. Gherusa Cassol / Agencia RBS

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) contra sete pessoas investigadas por tortura e homicídio na Clínica Reviver em Estação, no norte do Estado.

A decisão é da juíza Daniela Conceição Zorzi, titular da 1ª Vara Judicial de Getúlio Vargas, e foi proferida na terça-feira (3).

Segundo o Ministério Público, cinco homens e duas mulheres — mãe e filha — são acusados de praticar os crimes entre o final de 2025 e o início de 2026. Conforme a denúncia, internos eram submetidos a agressões físicas e ameaças, com golpes de madeira, bambu, fios elétricos, luvas de boxe e disparos de espingarda de pressão.

Ainda de acordo com o MP, os cinco homens atuavam diretamente nas agressões, enquanto as duas mulheres — uma delas responsável pela clínica — tinham conhecimento das práticas e incentivavam as ações. Os denunciados respondem por associação criminosa e homicídio. Parte deles também foi denunciada por tortura qualificada, fraude processual e coação no curso do processo.

Relembre o caso

A investigação começou após a morte do interno Marcos Bohn Nedel, 45 anos, na Clínica Reviver, em 29 de janeiro. O laudo apontou que a causa da morte foi hemopneumotórax — acúmulo de sangue e ar no tórax.

Segundo o Ministério Público, ele foi levado para um quarto da instituição e espancado por vários dos acusados. Além do homicídio, a investigação apontou outros episódios de tortura contra pacientes.

Conforme a denúncia, internos eram submetidos a agressões físicas e ameaças. Polícia Civil / Divulgação

Em fevereiro, a Polícia Civil prendeu preventivamente três pessoas — a proprietária da clínica e dois monitores. A mulher chegou a ser liberada com tornozeleira eletrônica, mas voltou a ser presa em março. A mãe dela também foi detida e outros quatro homens já estão presos, conforme a polícia. Há apenas um foragido.