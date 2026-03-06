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Justiça torna réus sete acusados de tortura e morte de interno em clínica no norte do RS

Segundo o Ministério Público, cinco homens e duas mulheres — mãe e filha — teriam praticados os crimes entre o final de 2025 e o início de 2026

Alessandra Hoppen

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