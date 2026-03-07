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Júri condena acusado por morte de criança a 24 anos de prisão em Passo Fundo

Patrick Silva Mendes foi apontado como responsável por acidente que causou a morte de Endriel de Camargo Borges, de cinco anos

Heloisa Gamero

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