Júri condena acusado por morte de criança a 24 anos de prisão em Passo Fundo

Terminou por volta de 19h30min desta sexta-feira (6), em Passo Fundo, o julgamento de Patrick Silva Mendes, 23 anos, acusado de causar o acidente que resultou na morte de Endriel de Camargo Borges, cinco anos.
O réu foi condenado a 24 anos de reclusão e outros quatro anos e oito meses de detenção. A sentença também fixa indenizações de R$ 50 mil para a família da vítima e R$ 5 mil para a tia do menino, que dirigia o veículo e ficou ferida no acidente.
O magistrado aplicou as penas pelos crimes de homicídio, lesão corporal, embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação e fornecimento de bebida alcoólica para menores. Ele foi julgado pelo tribunal do júri, em sessão que durou cerca de 11 horas no Fórum de Passo Fundo.
A sessão iniciou por volta de 10h30min, com oitivas de seis testemunhas arroladas pela acusação. Depois, ocorreram debates entre acusação e defesa, réplica e tréplica. A Justiça entendeu que houve homicídio com dolo eventual, quando o autor assume o risco de provocar a morte.
Para familiares e amigos da vítima, que acompanharam o julgamento, a condenação representa a justiça esperada por mais de um ano desde a morte de Endriel.
— O nosso sentimento nesse momento é de alívio, que a justiça foi feita. Conseguimos aquilo que a gente tanto buscou por esse um ano e dois meses meses, apesar de não trazer ele de volta, não apagar as feridas, os machucados, a dor, a falta que ele faz. A justiça foi feita para que sirva de exemplo para outros casos — disse a mãe de Endriel, Caiane dos Santos de Camargo.
Segundo o advogado assistente de acusação, Luiz Ronaldo Lopes, o resultado foi satisfatório:
— Na verdade, no tribunal do júri não se ganha, só se perde. Se perde porque teve uma vida que não retorna e porque tem uma pessoa que foi condenada, e que vai ficar por muitos anos na prisão. Mas, como assistente da acusação, a gente ficou satisfeito com o resultado.
Os advogados do réu, Eduardo Vanin Rodrigues e Aline Rangel, não pleitearam a absolvição, mas sim que os jurados considerassem a confissão de Patrick. Ao fim do julgamento, a defesa afirmou que respeita a decisão dos jurados:
— A defesa reconhece e respeita a decisão dos jurados, era uma decisão difícil de ser tomada e foi tomada da melhor forma. Nos próximos dias vamos analisar a possibilidade de recurso, de apelação, principalmente para rever, quem sabe, a pena — afirmou Eduardo Vanin.
O acusado está preso preventivamente desde 24 de janeiro de 2025. Ele vai seguir o cumprimento da pena em regime fechado.
Relembre o caso
O acidente aconteceu no dia 12 de janeiro, no cruzamento das ruas Gervásio Annes e Guilherme Kurtz, no bairro Vila Luiza, em Passo Fundo.
Endriel estava como passageiro de um Volkswagen Gol, junto da tia e de uma prima. O carro foi atingido por um Fiat Uno que teria invadido a preferencial. Com a força do impacto, o menino foi ejetado do veículo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
No Uno estavam três pessoas: um homem de 22 anos, uma mulher de 24 e um adolescente de 16 anos. Conforme a polícia, todos apresentavam sinais de embriaguez.
Inicialmente, o adolescente foi apresentado como o motorista. Três dias depois, porém, a investigação apontou que quem dirigia o veículo era o homem de 22 anos, que não possuía carteira de habilitação.