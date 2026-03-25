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Jovem é preso por extorsão e corrupção de menores após falso sequestro em Panambi

Adolescente teria participado da ação e fingido estar em cativeiro para obter dinheiro do próprio avô

Tatiana Tramontina

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