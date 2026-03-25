Jovem é preso por extorsão e corrupção de menores após falso sequestro em Panambi

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por extorsão e corrupção de menores na terça-feira (24) em Panambi, no noroeste do Estado. Ele teria planejado um falso sequestro de adolescente com cooperação do próprio menor de idade.

Segundo a Polícia Civil, o caso teve início após o registro de um suposto sequestro de um adolescente. Familiares informaram à polícia que o menor estaria em cativeiro com criminosos que exigiam dinheiro para libertá-lo, alegando uma dívida com traficantes.

Com a denúncia, a polícia realizou diligências e localizou o adolescente em um endereço do município. No local, ele foi encontrado mantendo contato por telefone com os avós. Durante a ação, os agentes constataram que o sequestro era falso.

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