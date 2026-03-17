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Homem que torturou e matou companheira é condenado a 99 anos de prisão em Frederico Westphalen

Evandro do Amaral foi julgado por feminicídio e tortura nesta terça-feira (17). Crime ocorreu em janeiro de 2025

Günther Schöler

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