Homem que torturou e matou companheira é condenado a 99 anos de prisão em Frederico Westphalen

Evandro do Amaral, marido da vítima, foi preso em janeiro de 2025. Polícia Civil / Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou Evandro do Amaral a 99 anos de prisão por matar a companheira Ângela Stratmann em janeiro de 2025. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (17) em júri realizado em Frederico Westphalen, norte do RS.

O julgamento, que se iniciou por volta das 9h30min, se encerrou por volta das 18h com o veredito dos jurados. Amaral foi condenado a 99 anos por tentativa de feminicídio, feminicídio, tortura continuada, fraude processual, e desobediência a ordens judiciais.

Ele está preso desde a época do crime, restando 98 anos e 3 meses da condenação em regime fechado.

Ângela Stratmann, 35 anos, foi encontrada morta na varanda de casa em 17 de janeiro de 2025. Evandro do Amaral, marido da vítima, foi apontado pela Polícia Civil como o autor do crime. Ele fugiu e foi localizado em Santa Catarina no dia 21 daquele mês.

Provas obtidas na investigação apontaram histórico de violência contra a mulher. No dia do crime, conforme o inquérito, além de ser torturada, a vítima foi obrigada a gravar a si mesma sendo agredida. As agressões severas resultaram em hemorragia intracraniana e em sua morte.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos