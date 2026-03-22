Homem morre após ser baleado durante abordagem policial no norte do RS

Um homem morreu após ser baleado por um policial militar na madrugada deste domingo (22), em Nonoai, no norte do RS. O confronto aconteceu por volta de 1h30min, momento em que a Brigada Milita foi acionada para uma ocorrência de perturbação de sossego na Avenida Herculano de Barros.

Segundo a guarnição, ao chegar ao local, os policiais encontraram dois homens armados com um facão e uma barra de ferro. A BM afirma que eles estariam "alterados".

Durante a abordagem, um deles teria atingido a cabeça de um policial com um golpe de facão. O brigadiano, então, disparou duas vezes contra o homem, que recebeu socorro, mas morreu no Hospital Comunitário de Nonoai.

Um segundo policial também sofreu ferimentos na cabeça. De acordo com a BM, ele foi atingido por um golpe de barra de ferro do outro homem envolvido na perturbação do sossego. Os policiais receberam atendimento médico e apresentam quadro de saúde estável.