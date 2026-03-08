Segurança

Norte do RS
Notícia

Homem é preso transportando canetas emagrecedoras contrabandeadas na BR-386, em Fontoura Xavier  

Medicamentos estavam escondidos em compartimento secreto do carro e eram transportados sem refrigeração, contrariando normas da Anvisa

Alessandra Hoppen

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