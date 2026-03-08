Homem é preso transportando canetas emagrecedoras contrabandeadas na BR-386, em Fontoura Xavier  

Medicamento foi encontrado em um compartimento oculto no encosto do banco do motorista. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao transportar canetas emagrecedoras contrabandeadas em um carro na BR-386, em Fontoura Xavier, no norte do Estado.

Durante uma operação na noite de sábado (7), os policiais deram ordem de parada a um Renault Sandero com placas de Sapiranga. No veículo estavam três ocupantes — um homem, uma mulher e um bebê com menos de dois anos.

Durante a abordagem, os agentes encontraram um compartimento oculto no encosto do banco do motorista, onde estavam 31 caixas do medicamento Tirzepatida, totalizando cerca de 124 ampolas. O produto, importado do Paraguai, estava sendo transportado sem qualquer tipo de refrigeração.

O motorista, natural de Caiçara (RS) e que não teve o nome divulgado, possui antecedentes por lesão corporal e embriaguez ao volante. Ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária em Santa Cruz do Sul. Os medicamentos foram apreendidos.

A passageira, natural de Palmeira das Missões, não possuía antecedentes e foi liberada com o bebê. O veículo foi recolhido a um depósito devido ao mau estado de conservação.