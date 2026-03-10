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Homem é preso por manter companheira grávida em cárcere na reserva indígena de Redentora

Suspeito foi preso preventivamente na segunda (9), após se apresentar na polícia. Mulher relatou ainda abusos sexuais e agressões físicas

Tatiana Tramontina

Repórter

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