Homem é preso por manter companheira grávida em cárcere na reserva indígena de Redentora

Um homem de 35 anos foi preso preventivamente, na segunda-feira (9), suspeito de manter a companheira grávida em cárcere privado na Terra Indígena do Guarita, em Redentora, no noroeste do Estado.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher procurou a Brigada Militar na última quinta-feira (5) e relatou que há cerca de oito meses era impedida de sair de casa, ter contato com familiares e de se comunicar com outras pessoas. A mulher está grávida de dois meses.

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— Ela alega que vinha sofrendo violência sistemática, lesões corporais e agressões físicas. Inclusive ela era forçada a ter relações sexuais, daí a questão do estupro também — afirma o delegado Bruno de Paula, responsável pelo caso.

Ainda conforme o delegado, a mulher teria fugido de casa enquanto o suspeito estava dormindo para procurar ajuda. Após o relato à polícia, a vítima foi submetida a exame de lesões corporais, que apontou indícios compatíveis com as agressões.

O suspeito ficou foragido até se apresentar à Delegacia de Polícia na segunda-feira. O homem foi preso preventivamente e encaminhado ao presídio de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.