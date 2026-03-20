Homem é preso com mais de 90 quilos de carne de abigeato em Panambi

Carne foi apreendida e descartada conforme os protocolos sanitários. Polícia Civil / Divulgação

Mais de 90 quilos de carne bovina sem procedência foram apreendidos em uma operação da Polícia Civil em Panambi, no noroeste do Estado, na quinta-feira (19).

A investigação apontou que a carne é proveniente de um caso de abigeato que ocorreu em fevereiro, na zona rural de Santa Bárbara do Sul. Conforme a polícia, à época, dois bovinos foram abatidos ilegalmente na propriedade rural.

A carne, considerada imprópria para consumo, foi localizada durante o cumprimento de mandados de busca em locais ligados ao suspeito de praticar o crime. Os policiais também localizaram uma espingarda calibre 22 adaptada e munições.

Segundo a Polícia Civil, há indícios de que a arma tenha sido utilizada em crimes de abigeato na região. Todo o material foi apreendido e a carne descartada conforme os protocolos sanitários.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Panambi. As investigações seguem e buscam identificar outras pessoas envolvidas. A Polícia Civil não descarta novas diligências e prisões nos próximos dias.