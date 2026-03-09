Homem é morto por disparo de arma de fogo em Carazinho

Vítima morreu no local. Samir Oliveira/Portal Carazinho News / Divulgação

Um homem de 28 anos foi morto a tiros durante a madrugada do domingo (8) em Carazinho, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Maikon dos Santos.

A ocorrência foi registrada por volta das 3h40min, no bairro Operário. Conforme informações da Polícia Civil, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo na região da axila esquerda.

Após ser ferido, a vítima chegou percorrer cerca de 150 metros antes de cair na Rua Inhandui. Ele não resistiu aos tiros morreu no local.

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Ainda segundo a polícia, a suspeita é de que Maikon dos Santos estaria rendido por outra pessoa durante o crime ou que tenha tentado pular uma cerca de residência no momento em que foi alvejado.