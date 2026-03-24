Segurança

Homicídio
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Homem é morto em ataque a tiros no bairro Industrial, em Erechim

A vítima foi identificada como Alexandre Duarte Guendzelevski, 24 anos. Polícia Civil investiga o caso   

Gherusa Cassol

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Heloisa Gamero

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