Homem é morto em ataque a tiros no bairro Industrial, em Erechim

Alexandre Duarte Guendzelevski, 24 anos, foi morto por volta das 12h30min nesta terça-feira (24), em Erechim. Duas pessoas em uma moto se aproximaram da vítima na Rua Dr. João Caruso, no bairro Industrial, e efetuaram diversos disparos.

Equipes de socorro encaminharam o homem para atendimento médico, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local.

Durante as buscas, a Brigada Militar localizou a motocicleta utilizada no crime abandonada em uma residência.

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A Brigada Militar, juntamente com a Polícia Civil, prendeu, em Erechim, um adolescente, de 17 anos, suspeito de ter realizado os disparos que matou Alexandre. Junto com o jovem, foram apreendidos um revólver calibre .38, seis munições e um celular